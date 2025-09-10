Polizei Köln

POL-K: 250910-3-K Radfahrer bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (9. September) ist ein 56 Jahre alter Radfahrer in Köln-Braunsfeld von einem Linienbus seitlich touchiert und schwer verletzt worden. Der Fahrer des Busses setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Wer den Bus gefahren hat und ob der Fahrer den Unfall bemerkt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Kölner gegen 15.50 Uhr auf dem Radweg der Aachener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als der Linienbus der KVB ihn auf Höhe der Einmündung Rosenweg/Kirchweg beim Überholen touchierte und zu Fall brachte. Dabei soll der Arm des 56-Jährigen mutmaßlich unter das Hinterrad des Busses geraten sein.

Das Verkehrskommissariat 2 fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Linienbus machen? Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell