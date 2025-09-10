PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 250910-3-K Radfahrer bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (9. September) ist ein 56 Jahre alter Radfahrer in Köln-Braunsfeld von einem Linienbus seitlich touchiert und schwer verletzt worden. Der Fahrer des Busses setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Wer den Bus gefahren hat und ob der Fahrer den Unfall bemerkt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Kölner gegen 15.50 Uhr auf dem Radweg der Aachener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als der Linienbus der KVB ihn auf Höhe der Einmündung Rosenweg/Kirchweg beim Überholen touchierte und zu Fall brachte. Dabei soll der Arm des 56-Jährigen mutmaßlich unter das Hinterrad des Busses geraten sein.

Das Verkehrskommissariat 2 fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Linienbus machen? Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 13:17

    POL-K: 250910-2-K Hochwertige Autos aus Gremberghoven und Höhenhaus entwendet - Zeugensuche

    Köln (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (9. September) einen blauen Range Rover Sport aus dem Stadtteil Höhenhaus und einen grauen BMW 530D aus Köln-Gremberghoven entwendet. Die Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Verbleib der hochwertigen Fahrzeuge machen können. Nach Angaben des Besitzers des Range ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 12:25

    POL-K: 250910-1-K Schwerpunktgruppe Mülheim nimmt zwei mutmaßliche Drogendealer fest

    Köln (ots) - Einsatzkräfte der Schwerpunktgruppe Köln-Mülheim haben am Dienstag (9. September) zwei mutmaßliche Cannabis-Dealer (27, 31) festgenommen. Beide Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sind bereits mehrfach im Innenstadtbereich unter anderem bei Drogengeschäften aufgefallen. Gegen ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:38

    POL-K: 250909-1-K/REK/BAB Lkw kippt auf der BAB 4 Richtung Köln um - Fahrer verletzt

    Köln (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (9. September) ist auf Höhe des Rastplatzes Frechen auf der Bundesautobahn 4 ein mit Solarpanelen beladener Lkw umgekippt. Der 37-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer mit dem litauischen Lkw-Gespann gegen 5.35 Uhr in Richtung Köln unterwegs gewesen sein, als er aus bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren