Polizei Köln

POL-K: 250910-2-K Hochwertige Autos aus Gremberghoven und Höhenhaus entwendet - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (9. September) einen blauen Range Rover Sport aus dem Stadtteil Höhenhaus und einen grauen BMW 530D aus Köln-Gremberghoven entwendet. Die Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Verbleib der hochwertigen Fahrzeuge machen können.

Nach Angaben des Besitzers des Range Rovers stand sein Geländewagen am Montagabend (8. September) gegen 18 Uhr vor seinem Haus in der Honschaftstraße. Am darauffolgenden Morgen war das Auto, das mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist, verschwunden.

Auch der Eigentümer des BMW meldete am frühen Dienstagmorgen den Diebstahl seines Kombis. Er hatte sein Auto, das ebenfalls mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist, in der Straße "Auf dem Streitacker" abgestellt. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Tatzeitraum zwischen 23.50 Uhr (8. September) und 7.30 Uhr (9. September) liegen.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell