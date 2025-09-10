PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 250910-2-K Hochwertige Autos aus Gremberghoven und Höhenhaus entwendet - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (9. September) einen blauen Range Rover Sport aus dem Stadtteil Höhenhaus und einen grauen BMW 530D aus Köln-Gremberghoven entwendet. Die Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Verbleib der hochwertigen Fahrzeuge machen können.

Nach Angaben des Besitzers des Range Rovers stand sein Geländewagen am Montagabend (8. September) gegen 18 Uhr vor seinem Haus in der Honschaftstraße. Am darauffolgenden Morgen war das Auto, das mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist, verschwunden.

Auch der Eigentümer des BMW meldete am frühen Dienstagmorgen den Diebstahl seines Kombis. Er hatte sein Auto, das ebenfalls mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist, in der Straße "Auf dem Streitacker" abgestellt. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Tatzeitraum zwischen 23.50 Uhr (8. September) und 7.30 Uhr (9. September) liegen.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 12:25

    POL-K: 250910-1-K Schwerpunktgruppe Mülheim nimmt zwei mutmaßliche Drogendealer fest

    Köln (ots) - Einsatzkräfte der Schwerpunktgruppe Köln-Mülheim haben am Dienstag (9. September) zwei mutmaßliche Cannabis-Dealer (27, 31) festgenommen. Beide Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sind bereits mehrfach im Innenstadtbereich unter anderem bei Drogengeschäften aufgefallen. Gegen ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:38

    POL-K: 250909-1-K/REK/BAB Lkw kippt auf der BAB 4 Richtung Köln um - Fahrer verletzt

    Köln (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (9. September) ist auf Höhe des Rastplatzes Frechen auf der Bundesautobahn 4 ein mit Solarpanelen beladener Lkw umgekippt. Der 37-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer mit dem litauischen Lkw-Gespann gegen 5.35 Uhr in Richtung Köln unterwegs gewesen sein, als er aus bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren