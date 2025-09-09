PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 250909-1-K/REK/BAB Lkw kippt auf der BAB 4 Richtung Köln um - Fahrer verletzt

Köln (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (9. September) ist auf Höhe des Rastplatzes Frechen auf der Bundesautobahn 4 ein mit Solarpanelen beladener Lkw umgekippt. Der 37-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer mit dem litauischen Lkw-Gespann gegen 5.35 Uhr in Richtung Köln unterwegs gewesen sein, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem 40-Tonner ins Schleudern geriet und auf die rechte Seite kippte. Weitere Unfallbeteiligte sind derzeit nicht bekannt.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Köln wird derzeit einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Für die Bergung des Lkw mittels eines Krans wird die Bundesautobahn 4 zeitweise erneut vollständig in Richtung Köln gesperrt. (cb/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

