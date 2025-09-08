Polizei Köln

POL-K: 250908-2-K Mutmaßliche Brandstifter attackieren Kiosk-Angestellten - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (5.-6. September) haben jugendliche Randalierer gegen 23.30 Uhr die Eingangstür eines Büdchens am Görlinger Zentrum in Köln-Bocklemünd mit einer Mülltonne verkeilt und diese angezündet. Zuvor hatte die Gruppe den allein anwesenden Angestellten (52) verbal provoziert und mit Steinen beworfen. Einer der Jugendlichen, der schwarze Kleidung und eine schwarze Basecap getragen habe, soll sich durch das Ausgabefenster die Geldablage gegriffen und diese nach dem 52-Jährigen geworfen haben. Einige Minuten später bemerkte der unverletzt gebliebene Kassierer das Feuer an der rückwärtigen, einzigen Tür. Es gelang ihm, den Zugang von innen gewaltsam zu öffnen und die Flammen zu löschen. Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg/de)

