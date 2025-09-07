PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 250907-2-K Jugendliche verletzen 56-Jährigen schwer - Mordkommission sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einer Gruppe von Jugendlichen, die in der Nacht auf Samstag (6. September) einen Bergisch Gladbacher (56) durch Tritte und Schläge auf der Florastraße in Köln-Nippes schwer verletzt haben. Einsatzkräfte stellten eine mutmaßlich von den Jugendlichen stammende Lachgasflasche am Tatort sicher. Der Gegenstand wird nun auf Spuren untersucht. Die Ermittler der Mordkommission werten zudem Videosequenzen von privaten Kameras aus, die in der Nähe der Tatörtlichkeit installiert sind.

Nach jetzigem Ermittlungsstand soll der 56-Jährige gegen 4.30 Uhr auf dem Weg zu seinem Pkw vor einer nahegelegenen Kneipe, für die er als Securitymitarbeiter tätig ist, von der Gruppe angegriffen worden sein. Rettungskräfte brachte den Schwerverletzten anschließend in eine Klinik. Zeugen, die durch laute Hilfeschreie auf die Tat aufmerksam wurden, beschreiben die Personen als circa 16-20 Jahre alt. Die meisten jungen Männer trugen eine Jogginghose. Nach der Attacke flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0221 299-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

