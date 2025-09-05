PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 250905-1-K Gestohlene Kopfhörer per GPS geortet - Festnahme

Köln (ots)

Polizisten haben am Donnerstagmittag (4. September) einen 38 Jahre alten Deutschen in einer städtischen Unterkunft für Wohnungslose festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, aus einem auf der Dasselstraße in Köln-Neustadt-Süd geparkten Auto ein Notebook sowie Kopfhörer entwendet zu haben. Die rechtmäßige Eigentümerin (41) hatte die Kopfhörer per GPS geortet und die Polizei informiert. Bei der Kontrolle des 38-Jährigen fanden die Polizisten die Tatbeute und händigten sie an die Bestohlene aus. Der polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretene Tatverdächtige wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (cr/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

