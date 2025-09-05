PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 250905-2-K/BAB Über den Standstreifen in Haft - Motorradfahrer mit offenen Haftbefehlen festgenommen

Köln (ots)

Polizisten haben am Donnerstagnachmittag (4. September) einen mit Haftbefehl gesuchten Motorradfahrer (57) nach einem Fluchtversuch über die Luxemburger Straße in Hürth festgenommen.

Gegen 15.40 Uhr war der Fahrer einer Harley-Davidson Einsatzkräften auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Olpe aufgefallen, da er den Standstreifen nutzte, um am Stau vorbeizufahren. Die Beamten stoppten den Motorradfahrer kurz vor der Baustelle Eifeltor. Der Kölner gab zunächst an, keine Ausweisdokumente mitzuführen und ein technisches Problem an seinem Motorrad zu haben.

Die Polizisten lotsten den 57-Jährigen für die weitere Kontrolle zu einer Tankstelle an der Luxemburger Straße. Anstatt dort wie vereinbart anzuhalten, versuchte er vergeblich, über die Luxemburger Straße in Richtung Hürth zu entkommen und sich in einem Innenhof zu verstecken.

Eine Überprüfung ergab, dass der 57-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten ist und wegen eines Diebstahldeliktes per Haftbefehl gesucht wurde. Die Harley-Davidson stellten die Polizisten sicher. (cb/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 11:52

    POL-K: 250905-1-K Gestohlene Kopfhörer per GPS geortet - Festnahme

    Köln (ots) - Polizisten haben am Donnerstagmittag (4. September) einen 38 Jahre alten Deutschen in einer städtischen Unterkunft für Wohnungslose festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, aus einem auf der Dasselstraße in Köln-Neustadt-Süd geparkten Auto ein Notebook sowie Kopfhörer entwendet zu haben. Die rechtmäßige Eigentümerin (41) hatte die Kopfhörer per GPS ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 15:25

    POL-K: 250903-2-K Wanddurchbruch zum Geldautomaten - Polizei sucht Zeugen

    Köln (ots) - Unbekannte haben versucht, in der Nacht auf Montag (1. September) in Köln-Sülz den Geldautomaten einer SB-Filiale an der Einmündung Am Krieler Dom/Heimerskeiler Straße aufzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie in eine angrenzende Arztpraxis, indem sie zwischen 23 Uhr und 1 Uhr die Vergitterung eines zur Heimerskeiler Straße gelegenen ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 14:55

    POL-K: 250903-1-K Zeugensuche nach Raub mit Messer auf Tierarztpraxis

    Köln (ots) - Die Polizei Köln fahndet nach einem Räuber, der am Dienstagnachmittag (2. September) eine 24 Jahre alte Kassiererin einer Tierarztpraxis in der Elisabeth-Breuer-Straße in Köln-Mülheim überfallen hat. Der Unbekannte erbeutete mehrere Hundert Euro, die er in einem mitgebrachten schwarz/grau gestreiften Beutel verstaute und flüchtete. Mit einem schwarzen Küchenmesser mit braunem Griff soll der etwa 35 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren