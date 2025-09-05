Polizei Köln

POL-K: 250905-2-K/BAB Über den Standstreifen in Haft - Motorradfahrer mit offenen Haftbefehlen festgenommen

Köln (ots)

Polizisten haben am Donnerstagnachmittag (4. September) einen mit Haftbefehl gesuchten Motorradfahrer (57) nach einem Fluchtversuch über die Luxemburger Straße in Hürth festgenommen.

Gegen 15.40 Uhr war der Fahrer einer Harley-Davidson Einsatzkräften auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Olpe aufgefallen, da er den Standstreifen nutzte, um am Stau vorbeizufahren. Die Beamten stoppten den Motorradfahrer kurz vor der Baustelle Eifeltor. Der Kölner gab zunächst an, keine Ausweisdokumente mitzuführen und ein technisches Problem an seinem Motorrad zu haben.

Die Polizisten lotsten den 57-Jährigen für die weitere Kontrolle zu einer Tankstelle an der Luxemburger Straße. Anstatt dort wie vereinbart anzuhalten, versuchte er vergeblich, über die Luxemburger Straße in Richtung Hürth zu entkommen und sich in einem Innenhof zu verstecken.

Eine Überprüfung ergab, dass der 57-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten ist und wegen eines Diebstahldeliktes per Haftbefehl gesucht wurde. Die Harley-Davidson stellten die Polizisten sicher. (cb/de)

