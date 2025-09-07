Polizei Köln

POL-K: 250907-1-K Festnahme nach versuchten Wohnmobil-Diebstahl

Köln (ots)

Schlüssel bei Einbruch erbeutet - Anwohner verhindert die Tat

Dank eines aufmerksamen Nachbarn hat die Polizei am frühen Samstagmorgen (6. September) einen 26 Jahre alten Mann in Köln-Neuehrenfeld festgenommen, der nach einem Einbruch auf der Steinkrügerstraße versucht haben soll, das vor dem Haus stehende Wohnmobil mit dem erbeuteten Schlüssel abzufahren.

Als der Tatverdächtige gegen 7.45 Uhr ein Fahrrad in das Wohnmobil lud und sich hinters Steuer setzte, griff ein Nachbar ein, sprach ihn an und trieb ihn in die Flucht. Weit kam er aber nicht, denn anhand der vom Nachbarn gefertigten Fotos stellte eine Polizeistreife ihn auf der Ossendorfer Straße, als er gerade versuchte, ein weiteres Fahrzeug aufzubrechen.

Bei der Festnahme und anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Polizisten fünf mutmaßlich gestohlene Mobiltelefone sicher. Auch das Fahrrad, mit dem er zur Tat gefahren war, ist nach ersten Erkenntnissen gestohlen.

Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/de)

