PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 250907-1-K Festnahme nach versuchten Wohnmobil-Diebstahl

Köln (ots)

Schlüssel bei Einbruch erbeutet - Anwohner verhindert die Tat

Dank eines aufmerksamen Nachbarn hat die Polizei am frühen Samstagmorgen (6. September) einen 26 Jahre alten Mann in Köln-Neuehrenfeld festgenommen, der nach einem Einbruch auf der Steinkrügerstraße versucht haben soll, das vor dem Haus stehende Wohnmobil mit dem erbeuteten Schlüssel abzufahren.

Als der Tatverdächtige gegen 7.45 Uhr ein Fahrrad in das Wohnmobil lud und sich hinters Steuer setzte, griff ein Nachbar ein, sprach ihn an und trieb ihn in die Flucht. Weit kam er aber nicht, denn anhand der vom Nachbarn gefertigten Fotos stellte eine Polizeistreife ihn auf der Ossendorfer Straße, als er gerade versuchte, ein weiteres Fahrzeug aufzubrechen.

Bei der Festnahme und anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Polizisten fünf mutmaßlich gestohlene Mobiltelefone sicher. Auch das Fahrrad, mit dem er zur Tat gefahren war, ist nach ersten Erkenntnissen gestohlen.

Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 11:52

    POL-K: 250905-1-K Gestohlene Kopfhörer per GPS geortet - Festnahme

    Köln (ots) - Polizisten haben am Donnerstagmittag (4. September) einen 38 Jahre alten Deutschen in einer städtischen Unterkunft für Wohnungslose festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, aus einem auf der Dasselstraße in Köln-Neustadt-Süd geparkten Auto ein Notebook sowie Kopfhörer entwendet zu haben. Die rechtmäßige Eigentümerin (41) hatte die Kopfhörer per GPS ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 15:25

    POL-K: 250903-2-K Wanddurchbruch zum Geldautomaten - Polizei sucht Zeugen

    Köln (ots) - Unbekannte haben versucht, in der Nacht auf Montag (1. September) in Köln-Sülz den Geldautomaten einer SB-Filiale an der Einmündung Am Krieler Dom/Heimerskeiler Straße aufzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie in eine angrenzende Arztpraxis, indem sie zwischen 23 Uhr und 1 Uhr die Vergitterung eines zur Heimerskeiler Straße gelegenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren