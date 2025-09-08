PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 250908-1-K Auf Flucht vor der Polizei Unfall gebaut und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet derzeit nach dem Fahrer eines VW Polo, der in der Nacht zu Samstag (6. September) auf der Flucht vor der Polizei einen Verkehrsunfall in Müngersdorf verursacht hat und zu Fuß entkommen ist.

Gegen 23.15 Uhr fiel der Wagen einer Streifenwagenbesatzung auf, die auf der Widdersdorfer Straße in Richtung Militärringstraße unterwegs war. Als die Beamten den Streifenwagen wendeten, um den Polo zu kontrollieren, beschleunigte der Fahrer kurzerhand, missachtete eine rote Ampel und bog in die Vitalisstraße ab.

Während der Verfolgung touchierte der Unbekannte kurz vor der Kreuzung "Vitalisstraße / Stolbergstraße" einen entgegenkommenden Toyota (Fahrer: 21), setzte seine Flucht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort, stellte sein Fahrzeug in der Horremer Straße ab und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung in der näheren Umgebung blieb erfolglos. Bei der Absuche fanden die Beamten allerdings die Badelatschen des Unbekannten, die er auf der Flucht verloren haben muss.

Bei der Überprüfung des Fluchtwagens fiel den Polizisten auf, dass die Kennzeichen zu einem Wohnmobil gehören. Den Polo stellten sie sicher. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob der VW zuvor entwendet wurde.

Hinweise zu dem Flüchtigen nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 12:55

    POL-K: 250907-2-K Jugendliche verletzen 56-Jährigen schwer - Mordkommission sucht Zeugen

    Köln (ots) - Die Polizei Köln fahndet nach einer Gruppe von Jugendlichen, die in der Nacht auf Samstag (6. September) einen Bergisch Gladbacher (56) durch Tritte und Schläge auf der Florastraße in Köln-Nippes schwer verletzt haben. Einsatzkräfte stellten eine mutmaßlich von den Jugendlichen stammende Lachgasflasche am Tatort sicher. Der Gegenstand wird nun auf ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 11:26

    POL-K: 250907-1-K Festnahme nach versuchten Wohnmobil-Diebstahl

    Köln (ots) - Schlüssel bei Einbruch erbeutet - Anwohner verhindert die Tat Dank eines aufmerksamen Nachbarn hat die Polizei am frühen Samstagmorgen (6. September) einen 26 Jahre alten Mann in Köln-Neuehrenfeld festgenommen, der nach einem Einbruch auf der Steinkrügerstraße versucht haben soll, das vor dem Haus stehende Wohnmobil mit dem erbeuteten Schlüssel abzufahren. Als der Tatverdächtige gegen 7.45 Uhr ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren