Polizei Köln

POL-K: 250908-1-K Auf Flucht vor der Polizei Unfall gebaut und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet derzeit nach dem Fahrer eines VW Polo, der in der Nacht zu Samstag (6. September) auf der Flucht vor der Polizei einen Verkehrsunfall in Müngersdorf verursacht hat und zu Fuß entkommen ist.

Gegen 23.15 Uhr fiel der Wagen einer Streifenwagenbesatzung auf, die auf der Widdersdorfer Straße in Richtung Militärringstraße unterwegs war. Als die Beamten den Streifenwagen wendeten, um den Polo zu kontrollieren, beschleunigte der Fahrer kurzerhand, missachtete eine rote Ampel und bog in die Vitalisstraße ab.

Während der Verfolgung touchierte der Unbekannte kurz vor der Kreuzung "Vitalisstraße / Stolbergstraße" einen entgegenkommenden Toyota (Fahrer: 21), setzte seine Flucht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort, stellte sein Fahrzeug in der Horremer Straße ab und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung in der näheren Umgebung blieb erfolglos. Bei der Absuche fanden die Beamten allerdings die Badelatschen des Unbekannten, die er auf der Flucht verloren haben muss.

Bei der Überprüfung des Fluchtwagens fiel den Polizisten auf, dass die Kennzeichen zu einem Wohnmobil gehören. Den Polo stellten sie sicher. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob der VW zuvor entwendet wurde.

Hinweise zu dem Flüchtigen nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell