Polizei Köln

POL-K: 250908-3-BAB/K Verkehrsunfall auf der A 4 - mehrere Blutproben und Strafanzeigen

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem LKW in der Nacht zu Montag (8. September) auf der Bundesautobahn 4 bei Junkersdorf hat die Polizei den beteiligten VW Fox sichergestellt und gleich zwei Blutproben bei Fahrzeuginsassen angeordnet, da zwei der potentiellen Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss standen, der tatsächliche Fahrer sich aber nicht zu erkennen gab.

Nach ersten Erkenntnissen war der mit vier jungen Männern im Alter von 26 bis 28 Jahren besetzte VW Fox gegen 0 Uhr auf der Fahrt in Richtung Olpe, in Höhe des Autobahnkreuzes West, mit dem parallel fahrenden LKW (Fahrer: 54) kollidiert. Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten ein starker Alkoholgeruch aus dem VW auf. Aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen blieb allerdings unklar, welcher der beiden 26-Jährigen am Steuer gesessen hatte. Die Insassen gaben an, vor der Fahrt gemeinsam Lachgas und Cannabis konsumiert zu haben. Aufgrund des positiven Atemalkoholtests bei zwei der Verdächtigen (beide 26) ordneten die Beamten die Entnahme von Blutproben bei beiden Männern an. Einer von ihnen ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und prüft unter anderem, wer den VW zum Unfallzeitpunkt gefahren hat. (bg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell