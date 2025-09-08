PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 250908-3-BAB/K Verkehrsunfall auf der A 4 - mehrere Blutproben und Strafanzeigen

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem LKW in der Nacht zu Montag (8. September) auf der Bundesautobahn 4 bei Junkersdorf hat die Polizei den beteiligten VW Fox sichergestellt und gleich zwei Blutproben bei Fahrzeuginsassen angeordnet, da zwei der potentiellen Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss standen, der tatsächliche Fahrer sich aber nicht zu erkennen gab.

Nach ersten Erkenntnissen war der mit vier jungen Männern im Alter von 26 bis 28 Jahren besetzte VW Fox gegen 0 Uhr auf der Fahrt in Richtung Olpe, in Höhe des Autobahnkreuzes West, mit dem parallel fahrenden LKW (Fahrer: 54) kollidiert. Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten ein starker Alkoholgeruch aus dem VW auf. Aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen blieb allerdings unklar, welcher der beiden 26-Jährigen am Steuer gesessen hatte. Die Insassen gaben an, vor der Fahrt gemeinsam Lachgas und Cannabis konsumiert zu haben. Aufgrund des positiven Atemalkoholtests bei zwei der Verdächtigen (beide 26) ordneten die Beamten die Entnahme von Blutproben bei beiden Männern an. Einer von ihnen ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und prüft unter anderem, wer den VW zum Unfallzeitpunkt gefahren hat. (bg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 14:51

    POL-K: 250908-2-K Mutmaßliche Brandstifter attackieren Kiosk-Angestellten - Zeugensuche

    Köln (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (5.-6. September) haben jugendliche Randalierer gegen 23.30 Uhr die Eingangstür eines Büdchens am Görlinger Zentrum in Köln-Bocklemünd mit einer Mülltonne verkeilt und diese angezündet. Zuvor hatte die Gruppe den allein anwesenden Angestellten (52) verbal provoziert und mit Steinen beworfen. Einer der ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:43

    POL-K: 250908-1-K Auf Flucht vor der Polizei Unfall gebaut und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

    Köln (ots) - Die Polizei Köln fahndet derzeit nach dem Fahrer eines VW Polo, der in der Nacht zu Samstag (6. September) auf der Flucht vor der Polizei einen Verkehrsunfall in Müngersdorf verursacht hat und zu Fuß entkommen ist. Gegen 23.15 Uhr fiel der Wagen einer Streifenwagenbesatzung auf, die auf der Widdersdorfer Straße in Richtung Militärringstraße ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 12:55

    POL-K: 250907-2-K Jugendliche verletzen 56-Jährigen schwer - Mordkommission sucht Zeugen

    Köln (ots) - Die Polizei Köln fahndet nach einer Gruppe von Jugendlichen, die in der Nacht auf Samstag (6. September) einen Bergisch Gladbacher (56) durch Tritte und Schläge auf der Florastraße in Köln-Nippes schwer verletzt haben. Einsatzkräfte stellten eine mutmaßlich von den Jugendlichen stammende Lachgasflasche am Tatort sicher. Der Gegenstand wird nun auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren