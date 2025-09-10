PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 250910-1-K Schwerpunktgruppe Mülheim nimmt zwei mutmaßliche Drogendealer fest

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Schwerpunktgruppe Köln-Mülheim haben am Dienstag (9. September) zwei mutmaßliche Cannabis-Dealer (27, 31) festgenommen. Beide Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sind bereits mehrfach im Innenstadtbereich unter anderem bei Drogengeschäften aufgefallen.

Gegen 17.10 Uhr hatten die Beamten den 31-Jährigen am Jan-Wellem-Denkmal im Stadtgarten bei der Kontaktaufnahme mit einem mutmaßlichen Käufer beobachtet. Bei der Übergabe von Druckverschlusstütchen mit Cannabis gegen Bargeld auf einem Parkplatz an der Mülheimer Freiheit griffen die Polizisten zu.

Etwa zweieinhalb Stunden später fiel den Ermittlern ebenfalls im Stadtgarten ein weiterer bekannter Verdächtiger auf. Er verkaufte zwei Druckverschlusstütchen mit Cannabis für 30 Euro und wurde unmittelbar nach der Übergabe festgenommen.

Beide Tatverdächtigen werden heute einem Haftrichter vorgeführt. (cr/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

