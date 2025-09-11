Polizei Köln

POL-K: 250911-1-K Einladung zu "Coffee with a Cop" auf dem Kölner Neumarkt - Teilnahme von NRW-Innenminister Herbert Reul

Köln (ots)

Am kommenden Montag (15. September) haben Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen und Vertreter der Geschäftswelt Gelegenheit, auf dem Neumarkt bei einer Tasse Kaffee, Kakao und Tee mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. Das Cafémobil, das 2024 bereits zum Verweilen auf dem Ebertplatz eingeladen hat, wird im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Coffee with a Cop" in der Zeit von 11 bis 15 Uhr auf der Platzfläche stehen. Innenminister Herbert Reul wird ab circa 13.30 Uhr ebenfalls zugegen sein.

Egal, ob es um eine Frage, einen Hinweis oder gar einen Berufswunsch bei der Polizei geht - es können und dürfen alle Themen angesprochen werden.

Die Idee zu der von Innenminister Reul ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe ist ursprünglich in den USA entstanden - hier laden Polizisten bereits seit Jahren Bürgerinnen und Bürger zu einem Kaffee ein, um sich auszutauschen. Die Idee hat sich bewährt, denn bei einem lockeren Gespräch lassen sich Vorbehalte, Ängste und Barrieren abbauen - Verständnis sowie Vertrauen in die Arbeit der Polizei stärken. Wir laden daher alle Interessierten ganz herzlich ein, uns besuchen zu kommen!

Wann? Am Montag, 15. September 2025 in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr

Wo? Auf dem Neumarkt in der Innenstadt

Wir freuen uns auf Sie!

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell