Polizei Köln
Polizei Köln

POL-K: 250910-4-K Kripo Köln stellt gestohlene IPads sicher und erntet Cannabis-Plantage ab

POL-K: 250910-4-K Kripo Köln stellt gestohlene IPads sicher und erntet Cannabis-Plantage ab
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Dienstag (9. September) gegen 13.50 Uhr bei der Durchsuchung eines Einfamilienhauses in Höhenhaus erwartungsgemäß 6 mutmaßlich gestohlene Laptops und Tablets sichergestellt. Als Zufallsfund verbuchten die Einbruchs-Ermittler 28 bis zu zwei Meter hohe Marihuana-Sträucher im Garten sowie eine Cannabis-Aufzuchtstation mit 54 Setzlingen im Keller des Gebäudes am Eifgenweg. Das Kriminalkommissariat 71 stellte auch diese sicher und leitete entsprechende Strafermittlungen gegen den vor Ort angetroffenen, 31-jährigen Beschuldigten ein.

Am Sonntag (3. August) waren Unbekannte in eine Filmschule an der Schanzenstraße im Ortsteil Mülheim eingebrochen. Einen von mehreren dort gestohlenen Laptops hatte die geschädigte Schule nun in dem Gebäude in Höhenhaus geortet. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft Köln einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts des schweren Diebstahls erwirkt. (cg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

