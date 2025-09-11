PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 250911-3-K Zeugensuche nach versuchtem Geldautomatenaufbruch am Eigelstein - Parallelen zu Tat von vergangener Woche

Köln (ots)

Unbekannte haben zwischen dem 5. und dem 10. September versucht, einen Geldautomaten am Eigelstein in der Altstadt-Nord aufzubrechen. Gemeldet wurde die Tat am 10. September, nachdem ein Sicherheitsmitarbeiter ein Loch in der Wand hinter dem in der Gebäudefassade verankerten Automaten entdeckt hatte.

Nach ersten Ermittlungen gelangten die Täter über einen von der Machabäerstraße erreichbaren Innenhof zur Rückseite des Gebäudes, an dem der Geldautomat montiert ist. Sie öffneten die Wand hinter dem Automaten, scheiterten jedoch beim Versuch, diesen von hinten aufzuschneiden. Eine genaue Tatzeit ist bislang nicht bekannt und lässt sich nur auf einen Zeitraum von fünf Tagen eingrenzen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 71 zu melden.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Einbrecher in Köln-Sülz auf ähnliche Weise versucht, an die Geldkassetten eines Automaten zu gelangen (siehe Pressemeldung Ziffer 2 vom 3. September, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6110294). (cr/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

