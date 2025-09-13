Polizei Köln

POL-K: 250913-1-K Schuss in Autoscheibe - Durchsuchung beim Tatverdächtigen

Köln (ots)

Nach einem Schuss durch die Windschutzscheibe eines geparkten Mercedes Vito am Freitagabend (12. September) haben Spezialkräfte am Samstagvormittag (13. September) die Wohnung des mutmaßlichen Schützen auf der Zörgiebelstraße in Köln-Chorweiler durchsucht. Die mutmaßliche Tatwaffe fanden die Beamten nicht.

Der 40-Jährige soll gegen 23.15 Uhr auf den an der Robert-Perthel-Straße in Köln-Bilderstöckchen abgestellten, unbesetzten Vito geschossen haben. Zeugen, die durch den Schuss aufmerksam geworden waren, hatten berichtet, der mutmaßliche Schütze sei anschließend mit einem Mercedes ML aus dem Industriegebiet geflüchtet. Nach ihren Angaben befand sich zudem eine weitere Person in dem Fahrzeug.

Hintergrund der Tat sollen mutmaßlich bereits länger andauernde Streitigkeiten zwischen dem Eigentümer des Vito und dem 40-Jährigen sein. Bei Ermittlungen an dessen Wohnanschrift stellten die Polizisten auch das mutmaßliche Täterfahrzeug sicher. (cb/de)

