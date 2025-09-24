PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb ertappt
Am Dienstag stahl ein 34-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in Ulm.

Ulm (ots)

Der 34-Jährige hielt sich kurz vor 16 Uhr in einem Ladengeschäft am Albert-Einstein-Platz auf. Dort öffnete er verschiedene Verpackungen und steckte die Waren in seine Kleidung. Nach dem Passieren des Kassenbereichs, wurde der Mann angesprochen. Durch die Polizeibeamten konnte zudem ein Taschenmesser sowie Betäubungsmittel festgestellt werden. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er sofort eine Geldstrafe zahlen.

++++ 1852512

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren