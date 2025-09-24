Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb ertappt

Am Dienstag stahl ein 34-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in Ulm.

Ulm (ots)

Der 34-Jährige hielt sich kurz vor 16 Uhr in einem Ladengeschäft am Albert-Einstein-Platz auf. Dort öffnete er verschiedene Verpackungen und steckte die Waren in seine Kleidung. Nach dem Passieren des Kassenbereichs, wurde der Mann angesprochen. Durch die Polizeibeamten konnte zudem ein Taschenmesser sowie Betäubungsmittel festgestellt werden. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er sofort eine Geldstrafe zahlen.

