POL-MG: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Mülgaustraße in Mülfort ist es am Montag, 15. September, gegen 15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer gekommen.

Nach Aussage der Autofahrerin habe sie gerade aus einer Parklücke ausparken und im gleichen Zug auf der Straße wenden wollen. Dabei habe die 31-Jährige den heranfahrenden Motorradfahrer auf dem linken Fahrstreifen übersehen und es sei zum Zusammenstoß gekommen.

Der 62-jährige Motorradfahrer stürzte bei dem Unfall und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 31-Jährige blieb unverletzt. (sts)

