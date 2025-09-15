Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 43-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 13. September, ist es gegen 12.45 Uhr, an der Theodor-Heuss-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden gekommen. Eine 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der andere beteiligte Fahrradfahrer entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der 43-Jährigen sei sie in Richtung Rheydt gefahren, als ihr ein weiterer Fahrradfahrer entgegenkam. Beide wichen zur selben Seite aus, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

