Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: Zwei Mordkommissionen am Sonntag eingerichtet

Mönchengladbach (ots)

Im Stadtgebiet ist es am frühen Sonntagmorgen, 14. September, zu zwei Straftaten gekommen, die zur Einrichtung zweier Mordkommissionen bei der Polizei Mönchengladbach geführt haben.

Um kurz nach Mitternacht meldete ein Zeuge der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einem Kiosk an der Bismarckstraße. Die unübersichtliche Situation konnte durch eintreffende Streifenteams aufgelöst und ein Beteiligter (31) zu Boden gebracht werden. Mindestens eine weitere Person flüchtete von der Örtlichkeit.

Da die Einsatzkräfte Reizstoff eingesetzt hatten, forderten sie für den 31-Jährigen einen Rettungswagen an. Dessen Besatzung stellte eine Stichverletzung fest und brachte ihn ein Krankenhaus, wo eine weitere entdeckt wurde. Wenngleich noch in der Nacht eine Lebensgefahr für den Mann ausgeschlossen werden konnte, hat die Kriminalpolizei eine Mordkommission eingerichtet. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben zu dem Sachverhalt gemacht werden.

Am Morgen kam es gegen 8.30 Uhr im Ortsteil Wickrathberg zu einem weiteren Delikt, das momentan im Rahmen einer Mordkommission bearbeitet wird: An der Niersstraße gab es Streitigkeiten im familiären Umfeld. Ein 29-Jähriger verletzte dort einen 27-Jährigen so, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Zu diesem Sachverhalt macht die Polizei mit Verweis auf Opferschutzgründe keine näheren Angaben. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell