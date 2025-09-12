Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Stadt Mönchengladbach zur Rheydter Spätkirmes: Sicherheit und Prävention für die Gäste

Mönchengladbach (ots)

Um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher der Rheydter Spätkirmes vom 19. bis 22. September 2025 zu gewährleisten, werden Polizei und Ordnungsamt an den vier Kirmestagen die Präsenz in der Rheydter Innenstadt und auf dem Kirmesgelände verstärken. Ein privater Sicherheitsdienst wird das Gelände nachts bewachen und auch zu den Öffnungszeiten vor Ort sein. Außerdem sind die Stadt Mönchengladbach und Beamte des Kommissariats Kriminalitätsvorbeugung in der Präventionsarbeit aktiv. Zwei Teams des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familien bieten wieder ein erweitertes Angebot für Kinder und Familien.

An der Kreuzung Gracht/Limitenstraße richtet die Polizei eine mobile Wache ein. Sie ist Anlauf-stelle für Kirmesgäste, die zum Beispiel eine Anzeige erstatten möchten oder die Hilfe der Polizei benötigen, weil sie etwa einen Angehörigen auf dem Kirmesgelände aus den Augen verloren haben.

Im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes zur Bekämpfung der Messergewalt im öffentlichen Raum wird die Polizei zudem einen besonderen Fokus auf das Mitführen von Messern jeglicher Art und gefährlicher Gegenstände auf der Kirmes legen. Die Einsatzkräfte werden selektive Personenkon-trollen durchführen. Am Freitag werden außerdem Beamte des Kommissariats Kriminalitätsvorbeugung an einem eigenen Informationsstand aufklären, wie gefährlich Messer sind.

Mobile Videobeobachtung

Um das Sicherheitsgefühl der Mönchengladbacherinnen und Mönchengladbacher zu stärken, setzt die Polizei wieder zwei mobile Videobeobachtungsanlagen ein. Standorte der zwei Kamerasysteme werden an der Straße Gracht sein.

Über Kameras, die sich auf einem Anhänger in sechs Meter Höhe befinden, werden die Videobilder in die Einsatzleitstelle der Mönchengladbacher Polizei übertragen und durch speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Mönchengladbach live beobachtet und bewertet. Ziel ist es, bevorstehende Straftaten frühzeitig zu erkennen und diese zu verhindern, indem unverzüglich Einsatzkräfte entsandt werden. Die Videobeobachtung erfolgt nicht durchgängig, sondern ausschließlich zu den Öffnungszeiten der Kirmes.

Die Aufnahmen werden nach einer Frist von 14 Tagen automatisch gelöscht. Zum Zwecke der Strafverfolgung dürfen die Videoaufnahmen länger gespeichert werden. Bestimmte Bereiche - wie zum Beispiel Wohnungen oder Arztpraxen - werden im Vorfeld geschwärzt bzw. verpixelt.

Spezielle Hinweisschilder informieren die Bürgerinnen und Bürger über den Beginn der Video-Zonen.

Wie jedes Jahr, ist die Kirmes besonders ein Fest für die Familie, für Kinder und Jugendliche. Die Stadt Mönchengladbach weist noch einmal darauf hin, dass der Cannabiskonsum in Gegenwart von Kindern und Jugendlichen auf der gesamten Kirmes verboten ist. Ordnungsamt und Polizei werden im Rahmen ihrer regulären Streifengänge auf die Einhaltung dieses Verbotes achten.

Erweitertes Angebot für Kinder und Familien

Das Team Kinder & Familien des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie der Stadt Mönchengladbach bietet gemeinsam mit zahlreichen freien Trägern der Jugendhilfe ein erweitertes Programm für Kinder und Familien an. Auf dem Rheydter Marktplatz entsteht wieder ein eigener Be-reich mit Mitmachaktionen, Spielangeboten und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner verschiedener Einrichtungen.

Hier finden Kinder einen ruhigen Ort zum Ausruhen, kostenloses Wasser, kleine Snacks und kreative Aktivitäten. Das Angebot richtet sich auch bewusst an Familien mit kleinem Budget. Federführend für das Kinderprogramm auf dem Marktplatz ist das Team des Stadtteilhauses PE 12. Weitere Beteiligte sind unter anderem das Familiengrundschulzentrum Waisenhausstraße, die Abenteuerspielplätze Bonnenbroich und Konzenstraße, HOME, das BÜZ, das Trewi, das K5 so-wie das KSA Förderzentrum.

Das erfolgreiche Konzept des Teams Jugend aus den vergangenen Jahren auf der Gracht wird ebenfalls weiter fortgesetzt. Dort liegt der Schwerpunkt vor allem auf präventiver Arbeit mit Jugendlichen.

Außerdem dient die Anlaufstelle als Awareness-Point, sodass die Jugendlichen bei Problemen oder Streitigkeiten die Mitarbeitenden aufsuchen und diese klären können. Um beiden Zielgruppen gerecht zu werden, wurde das neue Kinderangebot als separate Ergänzung einge-richtet.

Das Team Jugend ist täglich zwischen 16 und 22 Uhr auf der Gracht anzutreffen. Das Team Kinder & Familien ist auf dem Marktplatz am Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende sowie am Montag jeweils von 11 bis 19 Uhr aktiv. Alle Angebote sind für Kinder und Jugendliche kostenfrei. (km/jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell