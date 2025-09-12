PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht auf der Steinmetstraße: Fahrer oder Fahrerin eines schwarzen SUVs gesucht

Mönchengladbach (ots)

Ein 21-jähriger Radfahrer hat einen Unfall angezeigt, der sich am Donnerstag, 11. September, gegen 21.20 Uhr auf der Steinmetzstraße in der Innenstadt ereignet hat.

Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen SUVs, das an dem Unfall beteiligt war.

Der 21-Jährige fuhr mit seinem Rad auf der rechten Spur (Geradeaus- und Rechtsabbiegerspur) geradeaus über die Kreuzung Steinmetzstraße / Sittardstraße. Im Kreuzungsbereich touchierte ihn das Fahrzeug an der linken Seite und setzte seine Fahrt in Richtung Hindenburgstraße fort.

Die Polizei bittet die Fahrerin oder den Fahrer des Autos oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 22:33

    POL-MG: Vermisste 30-Jährige

    Mönchengladbach-Rheydt (ots) - Seit dem 11.09.2025, um 15.30 Uhr wird eine 30 jährige deutsche Staatsangehörige vermisst. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei Mönchengladbach unter ihrer Sammelnummer 02161/290 entgegen. Den Text der Fahndung entnehmen Sie bitte dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem unten aufgeführten Link. https://polizei.nrw/fahndung/180225 Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Leitstelle Telefon: 02161/29 20 ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 15:05

    POL-MG: Europäische Mobilitätswoche: Ängste abbauen beim Rollatortag

    Mönchengladbach (ots) - Für die meisten ist der Einstieg in einen Bus keine große Sache: ein einziger Schritt, und schon ist das kleine Hindernis überwunden. Wer jedoch mit einem Rollator unterwegs ist, hat es nicht so leicht. Damit genau das geübt werden kann, beteiligt sich die Polizei Mönchengladbach auch in diesem Jahr wieder am Rollatortag NRW am 19. ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 12:28

    POL-MG: Autodiebstahl im Westend

    Mönchengladbach (ots) - Bislang Unbekannte haben am Mittwoch, 10. September, einen grauen Kia Niro von einem Parkplatz an der Rheydter Straße gestohlen. Die Besitzerin hatte das Auto gegen 6.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 16.15 Uhr wiederkam, war der Wagen dort nicht mehr aufzufinden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren