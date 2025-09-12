Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht auf der Steinmetstraße: Fahrer oder Fahrerin eines schwarzen SUVs gesucht

Mönchengladbach (ots)

Ein 21-jähriger Radfahrer hat einen Unfall angezeigt, der sich am Donnerstag, 11. September, gegen 21.20 Uhr auf der Steinmetzstraße in der Innenstadt ereignet hat.

Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen SUVs, das an dem Unfall beteiligt war.

Der 21-Jährige fuhr mit seinem Rad auf der rechten Spur (Geradeaus- und Rechtsabbiegerspur) geradeaus über die Kreuzung Steinmetzstraße / Sittardstraße. Im Kreuzungsbereich touchierte ihn das Fahrzeug an der linken Seite und setzte seine Fahrt in Richtung Hindenburgstraße fort.

Die Polizei bittet die Fahrerin oder den Fahrer des Autos oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell