POL-MG: Europäische Mobilitätswoche: Ängste abbauen beim Rollatortag

Mönchengladbach (ots)

Für die meisten ist der Einstieg in einen Bus keine große Sache: ein einziger Schritt, und schon ist das kleine Hindernis überwunden. Wer jedoch mit einem Rollator unterwegs ist, hat es nicht so leicht. Damit genau das geübt werden kann, beteiligt sich die Polizei Mönchengladbach auch in diesem Jahr wieder am Rollatortag NRW am 19. September.

Der Aktionstag findet im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September statt. Die NEW wird dazu an der Haltestelle "Am Minto" zwei Linienbusse zur Verfügung stellen. Dort können Rollatornutzer unter anderem an dem Bustraining teilnehmen und das Ein- und Aussteigen, das Hinsetzen und Aufstehen mit dem Rollator üben. Auch Unfallrisiken werden besprochen, denn häufig sind Unfälle vermeidbar, z. B. wenn der Rollator während der Fahrt als Sitzgelegenheit genutzt wird.

Daneben haben die Teilnehmer aber auch die Möglichkeit, einen Rollator-Sicherheitscheck gemeinsam mit dem "reha team West" durchführen zu lassen und einen Parcours mit ihrem Rollator zu durchfahren. So können sie üben, Bordsteinkanten zu überwinden und unterschiedliche Untergründe zu befahren.

Das MINTO sponsert auch in diesem Jahr wieder Kaffee und Kuchen für einen erfolgreich gemeisterten Rollator-Parcours. Die Ausgabe erfolgt über die Bäckerei Kamps im MINTO. Zudem besteht die Möglichkeit für Hörtests beim Hörakustiker Hamacher.

Mit Blick auf die bevorstehende dunkle Jahreszeit informiert die Polizei auch zum Thema Sichtbarkeit, zum Beispiel, indem man Reflektoren an seinem Rollator platziert.

Die Kriminalprävention der Polizei berät Rollatornutzer und andere Interessierte außerdem zu weiteren Gefahren wie Taschendiebstahl oder Raub.

Der Rollatortag findet am Freitag, 19. September, von 10 bis 13 Uhr an der Haltestelle "Am Minto" statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (sts)

