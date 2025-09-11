Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autodiebstahl im Westend

Mönchengladbach (ots)

Bislang Unbekannte haben am Mittwoch, 10. September, einen grauen Kia Niro von einem Parkplatz an der Rheydter Straße gestohlen.

Die Besitzerin hatte das Auto gegen 6.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 16.15 Uhr wiederkam, war der Wagen dort nicht mehr aufzufinden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell