Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bei PIN-Eingabe in Supermarkt beobachtet: Täter stehlen EC-Karte und heben Geld ab

Mönchengladbach (ots)

Mindestens zwei unbekannte Männer haben bereits am Donnerstag, 4. September, gegen 12 Uhr einer 73-jährigen Frau auf einem Supermarktparkplatz an der Hardter Straße in Rheindahlen-Mitte ihre EC-Karte gestohlen. Unmittelbar danach hoben sie mit der Karte am Geldautomaten einer Bank-Filiale am Marktplatz in Rheindahlen Bargeld ab. Den PIN hatten sie zuvor im Supermarkt an der Kasse erspäht.

Die Tatverdächtigen gingen arbeitsteilig vor. Ein Mann positionierte sich mit seinem Einkaufswagen in der Nähe der Kasse und beobachtete die 73-Jährige bei der PIN-Eingabe. Auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt sprach ein zweiter Mann die Frau an. Er wies sie auf einen angeblichen Wasserschaden unter ihrem Fahrzeug hin.

Als die 73-Jährige unter dem Wagen nachschaute, stahl der Mann aus dem Supermarkt oder ein weiterer Mitttäter die EC-Karte aus ihrer Handtasche, die sich im Kofferraum des Autos befand.

Wenige Minuten später kam es zu der Geldauszahlung in der Bank-Filiale.

Die Person, die die 73-Jährige auf dem Parkplatz angesprochen hat, wird so beschrieben: ca. 25 bis 30 Jahre alt, schwarze Kappe, schwarze Jacke, schwarze Hose.

Zeugen, die die Personen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02161-290 bei der Polizei.

Sie warnt:

   -	Lassen Sie ihre Wertsachen beim Einkaufen nicht aus den Augen - 
auch nicht, wenn Sie die Einkäufe auf dem Parkplatz ins Auto räumen. 
-	Decken Sie bei der PIN-Eingabe bei der Bezahlung mit Karte mit der 
freien Hand das Display ab. -	Lassen Sie sich von Fremden nicht in 
ein Gespräch verwickeln und dadurch ablenken.

(km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

