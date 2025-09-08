PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 65-Jähriger von E-Scooter-Fahrer bewusstlos geschlagen

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 7. September, ist es in Dahl an der Ecke Rheydter Straße / Hofstraße zu einer Körperverletzung gekommen.

Ein 65-jähriger Mann hielt sich dort gegen 3 Uhr vor einer Gaststätte auf dem Gehweg auf, als ein Unbekannter auf einem E-Scooter vorbeigekommen sei. Laut Zeugenaussagen habe der Tatverdächtige angehalten, den E-Scooter abgestellt und den 65-Jährigen dann unvermittelt gegen den Kopf geschlagen. Der Mann sei bewusstlos zu Boden gegangen, woraufhin sich der Tatverdächtige zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt haben soll.

Der Tatverdächtige soll circa 40 Jahre alt sein und habe schwarze, gegelte Haare gehabt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 02161 290 zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

