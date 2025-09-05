PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährliche Körperverletzung in Windberg

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 4. September, hat ein 25-jähriger Mann gegen 17.30 Uhr einen 24-jährigen Bekannten am Botzlöher Weg mit einem Messer schwer verletzt.

Eine Diensthundführerin, die mit ihrem Diensthund zuerst am Tatort eintraf, nahm den 24-jährigen Tatverdächtigen widerstandlos vorläufig fest. Der Mann war zum Ort des Geschehens zurückgekehrt und hatte selbst den Notruf gewählt, nachdem eine Passantin zuvor auf die verletzte Person aufmerksam geworden war und Erste Hilfe geleistet hatte. Weitere Einsatzkräfte der Polizei stellten das Messer sicher und brachten den Tatverdächtigen ins Gewahrsam, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da sich aufgrund des Verhaltens und der Einlassung des 24-Jährigen Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, entschieden das hinzugezogene Ordnungsamt und ein Arzt positiv über eine psychiatrische Einweisung.

Die Wunde des 25-jährigen Geschädigten musste unterdessen genäht werden und er blieb zur Beobachtung im Krankenhaus. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauern aktuell an. (km/et)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

