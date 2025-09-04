Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 30-Jährige von Exhibitionisten sexuell belästigt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die in der vergangenen Nacht, 4. September, gegen 00.30 Uhr eine sexuelle Belästigung an der Hindenburgstraße beobachtet haben.

Eine 30-Jährige hatte dort nach eigenen Angaben gerade auf einer Bank des Fernbahnhofs gesessen, als ein unbekannter Mann neben ihr Platz nahm. Während er sie anschaute, habe der Tatverdächtige sein Glied entblößt und masturbiert. Nach kurzer Zeit sei ein Streifenwagen vorbeigefahren, woraufhin der Mann seine Hose wieder hochgezogen habe. Als die Beamten außer Sichtweite waren habe er dieselbe Handlung erneut durchgeführt. Die 30-Jährige sei schließlich in ihren Fernbus gestiegen und habe beobachtet, wie sich der Unbekannte in Richtung Platz der Republik entfernte.

Der Mann sei Ende 50, etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er habe graue Haare und ein eingefallenes Gesicht. Er machte laut Aussage der Zeugin einen gepflegten Eindruck und trug eine dunkle Jeans, ein weißes T-Shirt und eine dunkle Weste.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell