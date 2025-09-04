PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 30-Jährige von Exhibitionisten sexuell belästigt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die in der vergangenen Nacht, 4. September, gegen 00.30 Uhr eine sexuelle Belästigung an der Hindenburgstraße beobachtet haben.

Eine 30-Jährige hatte dort nach eigenen Angaben gerade auf einer Bank des Fernbahnhofs gesessen, als ein unbekannter Mann neben ihr Platz nahm. Während er sie anschaute, habe der Tatverdächtige sein Glied entblößt und masturbiert. Nach kurzer Zeit sei ein Streifenwagen vorbeigefahren, woraufhin der Mann seine Hose wieder hochgezogen habe. Als die Beamten außer Sichtweite waren habe er dieselbe Handlung erneut durchgeführt. Die 30-Jährige sei schließlich in ihren Fernbus gestiegen und habe beobachtet, wie sich der Unbekannte in Richtung Platz der Republik entfernte.

Der Mann sei Ende 50, etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er habe graue Haare und ein eingefallenes Gesicht. Er machte laut Aussage der Zeugin einen gepflegten Eindruck und trug eine dunkle Jeans, ein weißes T-Shirt und eine dunkle Weste.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 11:06

    POL-MG: 13-Jährige flüchtet vor Polizei - mit Auto der Mutter

    Mönchengladbach (ots) - In Rheydt hat sich am heutigen Donnerstag, 4. September, eine Minderjährige mit dem Auto ihrer Mutter einer Kontrolle durch die Polizei entzogen. Die 13-Jährige war in der vergangenen Nacht gegen 3.40 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hubertusstraße in Richtung Dahlener Straße unterwegs, als sie einem unserer Streifenteams auffiel. Dieses folgte dem verdächtigen Wagen und machte ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:51

    POL-MG: Zeugen gesucht: Gefährliche Körperverletzung am Sittardplatz

    Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 3. September, gegen 23.40 Uhr ist es auf dem Sittardplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 27-Jähriger zeigte an, dass ihn mehrere ihm unbekannte Personen geschlagen und getreten haben. Außerdem habe man ihn mit einem Messer und Pfefferspray bedroht. Das Pfefferspray setzte einer der Tatverdächtigen gegen ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 13:32

    POL-MG: Häufung von Motorraddiebstählen | Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Mönchengladbach (ots) - Zu Beginn der Woche kam es zu einem Diebstahl sowie einem Diebstahlversuch von Motorrädern. Da sich die Taten in den letzten Wochen häuften, bittet die Polizei Mönchengladbach mögliche Zeugen um ihre Mithilfe. Am Dienstag, 2. September, stellte ein 29-Jähriger fest, dass sein Motorrad augenscheinlich gestohlen wurde. Er hatte dies am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren