Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 13-Jährige flüchtet vor Polizei - mit Auto der Mutter

Mönchengladbach (ots)

In Rheydt hat sich am heutigen Donnerstag, 4. September, eine Minderjährige mit dem Auto ihrer Mutter einer Kontrolle durch die Polizei entzogen.

Die 13-Jährige war in der vergangenen Nacht gegen 3.40 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hubertusstraße in Richtung Dahlener Straße unterwegs, als sie einem unserer Streifenteams auffiel. Dieses folgte dem verdächtigen Wagen und machte mit Anhaltezeichen, Blaulicht und Martinshorn auf sich aufmerksam.

Die Fahrerin schaltete daraufhin das Licht des Wagens aus und beschleunigte stark, um sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Dabei überfuhr sie zum Teil auch rote Ampeln. An der Kreuzung Dahlener Straße / Wilhelm-Schiffer-Straße wurde der flüchtige Pkw schließlich von einem entgegenkommenden Streifenwagen zum Stehen gebracht. Als die 13-Jährige sowie zwei weitere 13 und 16 Jahre alte Insassen aus dem Auto ausstiegen, rollte der ungesicherte Pkw auf einen der Streifenwagen und beschädigte diesen dadurch leicht.

Die Fahrerin sowie die beiden Beifahrer wurden den Erziehungsberechtigten übergeben, ebenso das Fahrzeug. Das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach ermittelt wegen unerlaubten Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs. (sts)

