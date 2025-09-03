Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Häufung von Motorraddiebstählen | Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mönchengladbach (ots)

Zu Beginn der Woche kam es zu einem Diebstahl sowie einem Diebstahlversuch von Motorrädern. Da sich die Taten in den letzten Wochen häuften, bittet die Polizei Mönchengladbach mögliche Zeugen um ihre Mithilfe.

Am Dienstag, 2. September, stellte ein 29-Jähriger fest, dass sein Motorrad augenscheinlich gestohlen wurde. Er hatte dies am Vortag gegen 19 Uhr in einer Parkbucht an der Krefelder Straße geparkt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine Ducati Hypermotard 698 in der Farbe rot.

An der Straße Eickener Winkel fand ein Zeuge am Dienstag, 2. September, ein Motorrad der Marke Suzuki auf dem Boden liegend auf. Dieses war zuvor auf einem Schotterparkplatz nahe des Auffindeortes abgestellt. Vermutlich ließen die Täter das Fahrzeug zurück, da der Motor sich aufgrund eines Schadens nicht starten ließ.

In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet vermehrt zu dem Diebstahl von Zweirädern. Die Polizei bittet darum, bei verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang unbedingt die 110 zu wählen. Zeugenhinweise werden zudem unter der Rufnummer 02161 290 entgegengenommen. (lh)

