Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht: Gefährliche Körperverletzung am Sittardplatz

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 3. September, gegen 23.40 Uhr ist es auf dem Sittardplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Ein 27-Jähriger zeigte an, dass ihn mehrere ihm unbekannte Personen geschlagen und getreten haben. Außerdem habe man ihn mit einem Messer und Pfefferspray bedroht. Das Pfefferspray setzte einer der Tatverdächtigen gegen einen 29-jährigen Mann ein, der gerade vor einem dortigen Restaurant stand.

Zeugen konnten einen Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: circa 1,70 Meter groß, Boxer-Haarschnitt (oben lang, Seiten kurz), grün-beiges Oberteil.

Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell