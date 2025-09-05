Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 16-Jähriger auf Pedelec angefahren | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Zu dem Unfall kam es am Donnerstag, 4. September, gegen 16.50 Uhr. Ein 16-jähriger Pedelec-Fahrer war gerade auf dem Fahrradweg in Richtung Karstraße unterwegs, als ein Auto von dem Gelände einer dort ansässigen Firma gefahren sei. Daraufhin sei es zur Kollision gekommen, der 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Der Fahrer des Wagens sei nach dem Zusammenstoß ausgestiegen, habe sich nach dem Wohlergehen des 16-Jährigen erkundigt und sei schließlich weiter gefahren, anstatt die Polizei hinzuzuziehen.

Diese hat den Fahrer (49) inzwischen ermittelt und bittet nun Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell