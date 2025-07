LPI-SLF: schwerer Verkehrsunfall

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Samstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofstraße in Neuhaus am Rennweg eine Glasflasche auf einen vorbeifahrenden Pkw. Auf dem Fahrzeugdach des AUDIs entstand Sachschaden. Die Insassen blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Zeugen, welche ...

