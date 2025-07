Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 2 Einbrüche in Porstendorf

Porstendorf (SOK) (ots)

In der Nacht vom 22.07.2025 auf den 23.07.2025 drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatt in der Geraer Straße in 07819 Porstendorf ein und verursachten hierbei an einer Tür sowie einem Rolltor einen geschätzten Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die dabei ausgelöste Alarmanlage verschreckte vermutlich die Einbrecher, welche ohne Beute flohen.

In der Folgenacht, vom 23.07.2025 auf den 24.07.2025 war ein Geräteschuppen in der Dorfstraße das Ziel der Diebe. Diese drangen hier ebenfalls gewaltsam in den Schuppen ein und entwendeten daraus Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 550 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf ca. 70 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Straftaten nimmt die PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 entgegen.

