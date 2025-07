LPI-SLF: Nachtrag zur Pressemeldung: Telefontrickbetrüger

Steinach (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 14.00 Uhr, wurde der 45-jährige Fahrer eines PKW in Steinach in der Hämmerer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit dem Mann durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war der 45-Jährige nicht. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

