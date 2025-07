Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/Natbergen: Einbruch in Doppelhaus - Polizei sucht Zeugen - Tipps zum Einbruchschutz

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagabend (20:00 Uhr) bis Samstagmorgen (11:00 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in zwei Doppelhaushälften am Schnieders Kamp unweit zur Mindener Straße. Die Täter durchwühlten die Häuser und entwendeten aus diesen jeweils unter anderem Schmuck und andere Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Melle unter 05422/92260 entgegen.

Leider bedeutet Urlaubs- bzw. Ferienzeit auch immer Einbruchszeit. Gerade jetzt, wenn viele Häuser und Wohnungen für längere Zeit unbewohnt sind, schlagen Täter vermehrt zu. Die Polizei Osnabrück empfiehlt daher folgende Maßnahmen, um Ihr Zuhause vor Einbrechern zu schützen:

1. Mechanische Sicherungen: Rüsten Sie Fenster und Türen mit geprüften einbruchhemmenden Vorrichtungen aus.

2. Beleuchtung: Installieren Sie Außenbeleuchtungen, idealerweise mit Bewegungsmeldern, um dunkle Bereiche auszuleuchten.

3. Anwesenheit simulieren: Nutzen Sie Zeitschaltuhren, um abends Licht oder elektronische Geräte einzuschalten, selbst wenn Sie nicht zu Hause sind.

4. Nachbarschaftliche Wachsamkeit: Tauschen Sie sich mit Ihren Nachbarn aus, achten Sie auf ungewöhnliche Vorgänge und melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend.

5. Richtiges Verhalten: Schließen Sie Fenster und Türen auch bei kurzer Abwesenheit ab und lassen Sie keine Schlüssel außen stecken.

Die Polizei Osnabrück bietet eine kostenfreie und individuelle Beratung zur Sicherung von Häusern und Wohnungen an. Interessierte können sich unter 0541/327-2042 oder per E-Mail an praevention@pi-os.polizei.niedersachsen.de anmelden. Zusätzliche Tipps sind auf www.k-einbruch.de zu finden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell