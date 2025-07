Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Zeugen gesucht nach Einbruch in Restaurant

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Samstagabend (22:15 Uhr) bis Sonntagmittag (11:55 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant an der Bremer Straße unweit zur Schützenstraße. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2115 entgegen.

