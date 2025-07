POL-OS: Ankum: Einbruch bei Casino - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 10.40 Uhr, kam es im unmittelbaren Nahbereich eines Schulgebäudes in der Großen Schulstraße zu einem Fall von Exhibitionismus. Ein bislang unbekannter Mann manipulierte sich offen an seinem Glied, als er an einer jungen Frau vorbeiging. Die 18-Jährige entfernte sich ...

