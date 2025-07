Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Telefontrickbetrüger am Werk

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am Donnerstagabend waren Telefontrickbetrüger leider wieder einmal erfolgreich. Unter dem Vorwand unrechtmäßiger Abbuchen vom Bankkonto meldeten die Betrüger sich zunächst per whatsapp und dann telefonisch bei dem späteren Geschädigten in Saalburg-Ebersdorf. Man gab an, Mitarbeiter der Hausbank zu sein und ging mit dem 49-jährigen Angerufenen mehrere Schritte zur vermeintlichen Sicherung seines Kontos durch. Jedoch kam es erst ab diesem Zeitpunkt zu mehreren unberechtigten Abbuchungen in einer Höhe von rund 30.000 Euro - die vorgegaukelte Masche nutzten die Betrüger somit zu ihren eigenen Zwecken. Polizeilicherseits ergeht der Hinweis, bei unklaren oder ominösen Anrufen unverzüglich das Gespräch zu beenden und Rat bzw. Hilfe bei Bekannten oder der Polizei zu suchen.

