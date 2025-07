LPI-SLF: Polizei sucht Flaschenwerfer

Porstendorf (SOK) (ots) - In der Nacht vom 22.07.2025 auf den 23.07.2025 drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatt in der Geraer Straße in 07819 Porstendorf ein und verursachten hierbei an einer Tür sowie einem Rolltor einen geschätzten Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die dabei ausgelöste Alarmanlage verschreckte vermutlich die Einbrecher, welche ohne Beute flohen. In der Folgenacht, vom 23.07.2025 ...

