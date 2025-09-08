PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl von Oldtimer in Eicken

Mönchengladbach (ots)

An der Scharnhorststraße ist am Samstag, 6. September, zwischen 17.15 Uhr und 22.50 Uhr ein Daimler-Benz aus dem Jahr 1966 gestohlen worden.

Der Fahrer hatte den Wagen auf einem Parkstreifen geparkt und verschlossen. Als er nach einigen Stunden wieder dorthin zurückkehrte, sei das Auto nicht mehr auffindbar gewesen.

Es handelt sich um einen roten Daimler-Benz 230 SL. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

