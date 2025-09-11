POL-MG: Vermisste 30-Jährige
Mönchengladbach-Rheydt (ots)
Seit dem 11.09.2025, um 15.30 Uhr wird eine 30 jährige deutsche Staatsangehörige vermisst. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei Mönchengladbach unter ihrer Sammelnummer 02161/290 entgegen. Den Text der Fahndung entnehmen Sie bitte dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem unten aufgeführten Link.
https://polizei.nrw/fahndung/180225
