Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall: Wer fuhr auf der Mülgaustraße den KIA Picanto?

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 10. September, gegen 12 Uhr hat sich eine 51-jährige Frau in einem Bus am Kopf leicht verletzt.

Der Bus musste auf der Mülgaustraße auf Höhe der Bushaltestelle "Odenkirchen Gymnasium" laut mehreren Zeugenaussagen abrupt abbremsen, da der Fahrer eines weißen KIA Picantos plötzlich vom Straßenrand auf die Straße fuhr und rasant wendete.

Er parkte sein Auto auf der Mülgaustraße, wo er kurz darauf von einem schwarzen SUV abgeholt wurde. Der Fahrzeugführer soll laut Zeugenaussagen "älter" gewesen sein.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. Unter dieser Telefonnummer kann sich auch der Fahrer selbst melden. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

