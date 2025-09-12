Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Handel mit Betäubungsmitteln: Zwei Tatverdächtige nach Durchsuchungen vorläufig festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens hat die Polizei Mönchengladbach am Donnerstag, 11. September, zwei Männer (20 und 22 Jahre) vorläufig festgenommen, die unter Verdacht stehen, Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben.

Nach Erwirkung zweier Durchsuchungsbeschlüsse bei der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach vollstreckten die Kriminalbeamten diese am Donnerstag, 11. September in zwei Wohnungen an der Karlstraße. Dabei stellten sie unter anderem diverse Betäubungsmittel, Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich, Handys, Datenträger, verkaufstypische Verpackungsmaterialien und Utensilien sicher.

Außerdem ergaben sich im Zuge der Durchsuchungen Hinweise darauf, dass die Tatverdächtigen nicht nur stationären Handel mit Betäubungsmitteln betreiben, sondern auch im Internet über verschiedene Messengerdienste und Social-Media-Plattformen Drogen zum Kauf anbieten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und aus Ermangelung an Haftgründen entlassen. Ermittler der Kriminalpolizei führten den 20-Jährigen am nächsten Tag einer Jugendrichterin vor, die den Heranwachsenden unter Erlass von Auflagen (Meldepflicht) entließ. (cr)

