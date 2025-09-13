Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

Mönchengladbach-Rheydt (ots)

Die Polizei sucht derzeit die vermisst gemeldete Melina S., die am heutigen Freitag, 12. September, nicht nach Hause zurückgekehrt ist. Da alle polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden der 14-Jährigen geführt haben, bittet die Polizei die Öffentlichkeit nun um Mithilfe. Melina S. war am gestrigen Donnerstagabend, 11. September, mit Verwandten im Bereich des Hauptbahnhofes Mönchengladbach unterwegs. Anschließend wollte sie sich, soweit bekannt, mit einem 22-jährigen Bekannten treffen. Die Identität dieses Freundes ist bislang nicht bekannt. Als sie um 11 Uhr des Folgetages noch nicht wieder zuhause war, erstatteten Angehörige eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Zwar bestand zwischenzeitlich Kontakt über einen Messengerdienst, jedoch erschien die 14-Jährige erneut nicht wie angekündigt gegen Mittag zuhause. Ihr Mobiltelefon ist ausgeschaltet. Die 14-Jährige trug beim letzten bekannten Kontakt unter anderem eine schwarz-graue Sweatshirt-Jacke. Sie hat schulterlange rote Haare und ist 165 cm groß. Lichtbilder der Vermissten sind aus datenschutzrechtlichen Gründen unter dem folgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW einsehbar:

https://polizei.nrw/fahndung/180328

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten oder ihrem 22-jährigen Begleiter machen? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell