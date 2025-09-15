PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Raubdelikten in Gladbach und Mülfort

Mönchengladbach (ots)

In Mönchengladbach ist es am gestrigen Sonntag, 14. September, zu zwei Raubdelikten gekommen.

Der erste Vorfall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 0.50 Uhr, an der Hindenburgstraße im Bereich Alter Markt. Ein 19-Jähriger war dort nach eigenen Angaben von mehreren Männern angesprochen und nach einer Zigarette gefragt worden. Unmittelbar danach habe einer der Unbekannten ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag erlitt der 19-Jährige Kopfverletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Erst im Nachgang stellte er fest, dass sein Mobiltelefon entwendet wurde. Nähere Angaben waren ihm nicht möglich.

Zu einem weiteren Raub kam es am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, im Bereich der Sportplätze und der Skateranlage an der Bruchstraße in Mülfort. Ein 12-Jähriger sei dort von einem größeren Jungen angesprochen und aufgefordert worden, mit zu einer Bank an der Realschulstraße zu kommen - unter dem Vorwand, über einen vorangegangenen Streit mit anderen Kindern zu sprechen. Dort angekommen forderte ihn der Tatverdächtige auf, ihm das Geld aus seinem Portemonnaie auszuhändigen. Aus Angst habe der 12-Jährige ihm das Geld gegeben, woraufhin sich der Unbekannte zu Fuß in Richtung Giesenkirchener Straße entfernt habe. Er sei circa 1,70 Meter groß, habe einen Kinnbart und dunkle Kleidung getragen.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

