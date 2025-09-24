Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Rotlicht missachtet

Am Mittwoch ahndete der Polizeiposten Blaubeuren in Gerhausen mehrere Autofahrer.

Ulm (ots)

Am Mittwochmorgen kontrollierte die Polizei zwischen 7 Uhr und 8.15 Uhr verstärkt den Verkehr im Stadtteil Gerhausen im Bereich der Grundschule. Innerhalb kurzer Zeit stellten die Beamten drei Rotlichtverstöße an einer Bedarfsampel für Fußgänger in der Hauptstraße fest. Alle drei Betroffenen erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 90 Euro sowie einen Punkt in Flensburg. Nach dieser Bilanz sieht sich die Polizei darin bestätigt, dass weitere Kontrollen erforderlich sind. Diese wird sie auch in den kommenden Wochen durchführen.

++++1856537

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell