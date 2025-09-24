PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch in Wohnung gescheitert

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende versuchte ein Unbekannter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Innenstadt einzubrechen. Zunächst wollte der Täter die Wohnungstür aufbrechen, was jedoch misslang. Im Anschluss unternahm er den Versuch, über den Balkon und ein Fenster in die Räumlichkeiten zu gelangen. Auch dies blieb ohne Erfolg. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die Bewohner bemerkten den Einbruchsversuch und erstatteten am Dienstagnachmittag Anzeige bei der Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch eingeleitet. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

