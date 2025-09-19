PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Freilaufende Hunde dringen in Grundstück ein - Kaninchen getötet

Varel (ots)

Am Donnerstag (18.09.2025) zwischen 11:26 Uhr und 12:58 Uhr drangen zwei freilaufende Hunde in ein Grundstück an der Jaderberger Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen töteten die Tiere dort ein Kaninchen und beschädigten den Kaninchenstall.

Im Nahbereich konnten die Hunde gesichert und anschließend durch den Bauhof der Stadt Varel übernommen werden.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

