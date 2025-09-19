Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Freilaufende Hunde dringen in Grundstück ein - Kaninchen getötet

Varel (ots)

Am Donnerstag (18.09.2025) zwischen 11:26 Uhr und 12:58 Uhr drangen zwei freilaufende Hunde in ein Grundstück an der Jaderberger Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen töteten die Tiere dort ein Kaninchen und beschädigten den Kaninchenstall.

Im Nahbereich konnten die Hunde gesichert und anschließend durch den Bauhof der Stadt Varel übernommen werden.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell