Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Polizei bittet um Hinweise zu Eigentümer eines Fahrrades
Wilhelmshaven (ots)
Die Polizei Wilhelmshaven bittet um Mithilfe bei der Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades, das am 05.09.2025 in einem leerstehenden Haus in Wilhelmshaven sichergestellt wurde.
Nach den bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass das Fahrrad vermutlich aus einer Straftat stammt. Der rechtmäßige Eigentümer konnte bislang jedoch nicht ermittelt werden.
Zeugen, die Hinweise zur Herkunft oder zum Besitzer des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.
