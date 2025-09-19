Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Smartphone in Jever verloren und wieder aufgefunden

Jevr (ots)

Am Donnerstag (18.09.2025) verlor eine 13-Jährige im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 17:40 Uhr auf dem Weg zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ihr Smartphone.

Nach bisherigen Erkenntnissen fand ein gleichaltriges Kind das Gerät und nahm es an sich. Durch eine Ortungsfunktion konnte das Smartphone bei ihm festgestellt werden. Auf Verlangen händigte das Kind das Telefon anschließend wieder aus.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell